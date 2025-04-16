Во вторник, 15 апреля, Астон Вилла одолела ПСЖ в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (3:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Вилла "горела" 0:2 к 27-й минуте домашнего матча с ПСЖ, но в итоге всё же смога порадовать Бирмингем победой. Команда Унаи Эмери взяла себя в руки и усилиями Тилеманса, Макгинна и Консы вышла вперёд.

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не устроили камбэк с 1:5

До полноценного камбэка Вилле оставалось забить один мяч, но арендованный у ПСЖ Марко Асенсио проиграл Доннарумме дуэль при выходе один на один. Можно сказать, что именно "изгнанник" Луиса Энрике подарил ПСЖ четвёртый выход в полуфинал ЛЧ за последние шесть лет.