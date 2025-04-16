Фейл Асенсио против бывшей команды в видеообзоре матча Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
00:47 - Читати українською
Во вторник, 15 апреля, Астон Вилла одолела ПСЖ в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (3:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
34’ Youri Тилеманс
55’ Джон Макгинн
57’ Эзри Конса
11’ Ашраф Хакими
27’ Нуно Мендеш
11’ Ашраф Хакими
27’ Нуно Мендеш
34’ Youri Тилеманс
55’ Джон Макгинн
57’ Эзри Конса
Вилла "горела" 0:2 к 27-й минуте домашнего матча с ПСЖ, но в итоге всё же смога порадовать Бирмингем победой. Команда Унаи Эмери взяла себя в руки и усилиями Тилеманса, Макгинна и Консы вышла вперёд.
ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не устроили камбэк с 1:5
До полноценного камбэка Вилле оставалось забить один мяч, но арендованный у ПСЖ Марко Асенсио проиграл Доннарумме дуэль при выходе один на один. Можно сказать, что именно "изгнанник" Луиса Энрике подарил ПСЖ четвёртый выход в полуфинал ЛЧ за последние шесть лет.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter