Астон Вилла – ПСЖ: перед матчем ЛЧ включили гимн Лиги Европы – феерическая реакция звезд обоих клубов
15 апреля 23:01 - Читати українською
Перед поединком 1/4 финала Лиги чемпионов произошел забавный инцидент.
завершено
34’ Youri Тилеманс
55’ Джон Макгинн
57’ Эзри Конса
11’ Ашраф Хакими
27’ Нуно Мендеш
11’ Ашраф Хакими
27’ Нуно Мендеш
34’ Youri Тилеманс
55’ Джон Макгинн
57’ Эзри Конса
Астон Вилла приняла дома французский ПСЖ во втором четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Перед началом игры произошел непривычный для престижного турнира момент – вместо традиционного гимна ЛЧ прозвучал гимн Лиги Европы.
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Многие игроки обеих команд отреагировали на неожиданную композицию с удивлением или улыбкой, а некоторые даже не стали спокойно слушать гимн.
Напомним, ПСЖ и Астон Вилла встречаются во втором поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами завершился победой парижан со счетом 3:1.
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