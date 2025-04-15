Астон Вилла приняла дома французский ПСЖ во втором четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Перед началом игры произошел непривычный для престижного турнира момент – вместо традиционного гимна ЛЧ прозвучал гимн Лиги Европы.

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Многие игроки обеих команд отреагировали на неожиданную композицию с удивлением или улыбкой, а некоторые даже не стали спокойно слушать гимн.

Напомним, ПСЖ и Астон Вилла встречаются во втором поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами завершился победой парижан со счетом 3:1.