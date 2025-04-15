Астон Вилла в рамках ответного матча четвертьфинала ЛЧ принимает ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 между Астон Виллой и ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась победой парижан в родных стенах со счетом 3:1.

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Стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Торрес, Динь – Камара, Онана – Роджерс, Тилеманс, Макгинн – Рашфорд

Запасные: Ольсен, Проктор, Дисаси, Мингз, Маатсен, Богард, Баркли, Бэйли, Рэмзи, Уоткинс, Асенсио

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Кварацхелия, Дембеле, Барколя

Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Эрнандес, Беральдо, Дуэ, Кан Ин Ли, Маюлу, Зар-Эмери, Рамуш, Мбае

Астон Вилла – ПСЖ: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов