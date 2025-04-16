Лига Европы не покидает Рашфорда и Эмери

Бирмингемцы настраивались на настоящую битву, ведь после поражения в Париже надо было отыгрывать два гола. "Вилла Парк" встретила футболистов гигантским баннером, а наэлектризованная атмосфера чувствовалась даже через телеэкраны. Принц Уильям, конечно же, находился с детьми на трибунах.

Все было очень серьезно. Тем более остроумным выглядела ситуация перед стартовым свистком – футболисты выстроились, чтобы послушать гимн Лиги чемпионов – возможно, последний для "вилланов" в сезоне – но местный диджей включил гимн Лиги Европы. Кто-то из игроков улыбался, а кто-то не понимал, что происходит

Особенно смешной эта ситуация выглядела для Рашфорда. Маркус убегал от Лиги Европы из Манчестера в Бирмингем, неожиданно вытеснив Уоткинса из основного состава на ответный матч. Впрочем, Лига Европы все равно настигла нападающего. Возможно, это был ход под Унаи Эмери – чтобы тот услышал мелодии любимого турнира и пробудил в себе зверя?

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Астон Вилла поплатилась за смелость. Контратаки ПСЖ – магия

Сразу со стартовым свистком и до самого финального хозяева поддерживали высокую интенсивность игры без мяча. Англичане не боялись накрывать ПСЖ высоким прессингом, хотя и понимали опасность французов в переходных фазах. Унаи Эмери шел all-in – Астон Вилла рисковала потерять все.

И потеряла. Ставка сгорела уже на 11-й минуте Рашфорд потерял мяч, после чего Париж вылетел в стремительную контратаку. В ее завершении Дембеле выполнил прострел, который выбил Мартинес – впрочем, мяч отскочил точно на Хакими. Ашраф тут же расстрелял ворота. 0:1.

Смещение Ашрафа в этой ситуации стало решающим. Марокканец еще задолго до прострела сменил вектор движения, по диагонали влетая с правого фланга в центр штрафной. Именно туда мяч и прилетел.

Хозяева огрызнулись двумя реальными моментами. На 19-й минуте суматоха при угловом вылилась в скидку на Пау Торреса, после которой испанец пробивал с левого угла вратарской. Доннарумма парировал. На 23-й же Роджерс вколотил из-за пределов штрафной в дальний нижний – немного неточно!

Наказание за расточительность и смелость прилетело уже на 27-й минуте. "Вилланы" пошли в высокий прессинг и неплохо загоняли парижан, однако одна поперечная передача и одна на ход по флангу вылились в контрратаку 4-в-2. Дембеле пробежал вдоль бровки и прострелил на линию полукруга, а Нуну Мендеш нанес удар вторым касанием – рикошетом от левой стойки мяч влетел в ворота. 0:2!

Опять же, показательной стала вариативность ПСЖ. При первом взятии ворот Дембеле располагался справа, а фулбек Хакими влетал в центр штрафной. При втором левый фулбек Мендеш оказался в "зоне 14", а Усман расположился слева. Так по сумме двух матчей парижане оформили 1:5.

Впрочем, до перерыва ангилйцы сумели отыграть один гол усилиями Тилеманса, которому удался классный удар с рикошетом от Пачо. 1:2 и 2:5 по сумме двух матчей.

Гимн Лиги Европы пробудил зверя

Все же, остроумная ошибка организаторов сыграла свою роль. Унаи Эмери решил, что финал Лиги Европы уже совсем рядом – зверь проснулся. Во втором тайме Астон Вилла шокировала ПСЖ настолько, что гости даже моментов не создавали. Хозяева еще сильнее прессинговали, редко позволяя перейти центральный круг.

Что наиболее важно, бирмингемцы создавали моменты и пошли на камбэк. Уже на 53-й минуте Рашфорд мог забивать, воспользовавшись ошибкой защитников и вырвавшись на рандеву с Доннаруммой, однако переиграть кипера ему не удалось. На 55-й же Макгинн сравнял счет, получив скидку от Рашфорда и смачно вколотив в левую девятку – 2:2!

На 56-й минуте Астон Вилла могла забить еще один гол. Героем мог стать Рашфорд, который с дистанции направлял мяч под крестовину, но Доннарумма спас Париж. Впрочем, дальнейший угловой таки принес 3:2 – это Конса получил пас от Рашфорда и метров с 19-ти пробил под правую стойку. По сумме двух матчей счет сократился до 4:5!

Еще через три минуты Астон Вилла должна была делать 5:5. Очередная подача с углового завершилась замыканием в исполнении Тилеманса – мяч летел в левую девятку. Будь гола, если бы не головокружительный скачок и сейв Доннаруммы!

ПСЖ попытался успокоить игру стерильными перекатами. Игра действительно несколько сбавила обороты, однако стратегически ничего не изменилось – команда Луиса Энрике не могла нормально скомбинировать на чужой половине, допускала большое количество потерь и терпела уколы бирмингемцев. Так, уже на 70-й минуте Пау Торрес длинным забросом выводил свежего Асенсио лицом к лицу – Доннарумма выручил и здесь.

Только после этого гости смогли увести игру от собственных ворот и создать несколько своих моментов. Так, на 78-й минуте Мартинесу пришлось парировать непростой выстрел Дембеле со средней дистанции, а на 85-й Хакими прорвался через двух защитников на правый угол вратарского – последующий удар завершился сейвом голкипера. Точно так же завершился аналогичный слалом дуэ в компенсированное время.

Но последнее слово осталось за Бирмингемом. Хозяева навалились на штрафную и провели атаку с плотным ударом Маатсена – выстрел был плотным и прошел метров с 12, однако Пачо успел его заблокировать! В конце концов, финальный свисток зафиксировал проход ПСЖ в полуфинал, но "Вилла Парк" провожала своих футболистов, стоя и аплодируя.

Вылетать из ЛЧ нужно так, как Астон Вилла и Боруссия Дортмунд в четвертьфинале 2024/25. Это была славная охота.