Астон Виллу в Париже не смогли спасти ни быстрый гол, ни 7-матчевая победная серия за плечами. Даже поддержки принца Уильяма не хватило, чтобы избежать поражения – ПСЖ забил в ответ трижды, доминируя по всем показателям. Французский чемпион никогда не выглядел настолько монструозно, как сейчас.

Prens William, taraftarı olduğu Aston Villa'ya PSG maçı öncesi destek veriyor. pic.twitter.com/2wYjfPUX0F - Yeni Açık (@yeniacikcom) 10 апреля, 2025

По результативности во всех турнирах парижане уступают только Барселоне (127 голов), а по ожидаемым голам они лидируют среди всех команд из топ-5 лиг (120,1 xG). Также они являются первыми в Европе по количеству ударов (907), попаданий в створ (376) и моментов (243).

Особенно впечатляет форма Дембеле – Усман остается лучшим бомбардиром ведущих чемпионатов в 2025 году, забив 24 гола.

К слову, FAVBET дал прогноз на первый ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 между Астон Виллой и ПСЖ. Коэффициент на победу команды Унаи Эмери – 3,35. На триумф подопечных Луиса Энрике специалисты дают 2,12.

В общем, в составе ПСЖ есть сразу четыре футболиста, которые были привлечены к 5+ голам в нынешней Лиге чемпионов – это Дембеле (9), Хакими, Барколя (по 6) и Дуэ (5). Это уже много говорит о разнообразии векторов и вариантов атак. ПСЖ исповедует максимально агрессивный футбол, достигая результата через владение.

К этому базису Луис Энрике добавил идею универсальности исполнителей. Все игроки ПСЖ, кроме центрбеков, часто обмениваются позициями, манипулируют схемой соперника, смещаются в разные зоны в зависимости от движений партнеров и тому подобное.

Впрочем, не следует недооценивать французов при работе без мяча. В текущем розыгрыше ЛЧ парижане выдают аж 11,8 высоких возвратов за игру, а всего они провели 146 высоких возвратов владения – 36 из них завершились ударом по воротам соперника.

ПСЖ отмечаются чрезвычайной слаженностью перемещений в персональном прессинге и особенно агрессивно реагирует на потери. Даже Ливерпуль не выдержал подобного давления. В домашке подопечные Луиса Энрике накрывали мерсисайдцев по всему полю с первых же секунд, заставив выбивать мяч лонгболами.

Огромную роль в черновой работе играет парочка португальских центрхавов ПСЖ – Невеш и Витинья. Они чрезвычайно легко сохраняют мяч и открываются под давлением соперника, что сделало разницу в противостоянии с Ливерпулем.

В борьбе данное звено тоже работает грандиозно, а особенно выделяется Невеш. Жоау является лидером ЛЧ как по количеству высоких прессинг-действий (651, рекорд турнира), так и по числу отбиваний (42, больше делал только Каземиро).

Учитывая все эти факторы, поражение Астон Виллы на Парк де Пренс совсем не удивило. Хотя Унаи Эмери подготовил аж три варианта низкого/среднего блока – с четырьмя, пятью и даже шестью игроками в задней линии. "Десятка" Макгинн при этом мог опускаться в опорную зону, вингер Рэмзи ситуативно садился шестым защитником, а Камара падал к центрбекам.

Тем не менее, в Париже именно англичане открыли счет, забив первым попаданием в створ. Это и не удивляет – "вилланы" тоже имеют сильных исполнителей в передней линии. Уоткинс, Роджерс и Рашфорд оформили по 12+ результативных действий в 2025 году, а арендованный у ПСЖ Асенсио провел уже 8 голов, включая три в ЛЧ. Только у ПСЖ и Барселоны есть больше игроков, которые набили двузначные цифры результативности после Нового года.

Тилеманс, в свою очередь, выдал 532 точных передачи в нынешней ЛЧ, причем 104 из них оказались разрезными. А еще было 45 восстановлений владения и 19 отборов. Статистика ярко демонстрирует, кто отвечает за переходные фазы и креатив Астон Виллы – сегодня очень многое будет зависеть именно от Юри.

Ничего невозможного в футболе не существует. ПСЖ в последних семи плей-офф ЛЧ вылетал трижды, имея преимущество в два гола после первой встречи. Однажды парижане вообще умудрились вылететь после 4:0 – да, в соперниках была Барселона с Месси, но год назад французы дважды проиграли Боруссии (0:1, 0:1) при грандиозном преимуществе по моментам. Хотя Дортмунд тогда претендовал только на пятую позицию в Бундеслиге.

Нынешняя Астон Вилла выглядит на порядок крепче тех "шмелей", поэтому интрига жива. Конечно, пройти дальше будет очень трудно – настолько мощной игры от ПСЖ в XXI веке еще не видели – но команда играет дома. Принц Уильям снова посетит стадион, а терять бирмингемцам нечего. Идеальные условия для написания футбольной сказки.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бэйли (Астон Вилла; под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Астон Вилла – ПСЖ

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Динь – Камара, Тилеманс – Роджерс, Макгинн, Рашфорд – Уоткинс

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Кварацхелия, Дембеле, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – проход ПСЖ

ПСЖ отдыхал всю неделю, а в состав после травмы вернулся капитан и центрбек Маркиньос. Астон Вилла же разгромила Саутгемптона на выходных, однако ряду лидеров Унаи Эмери предоставил отдых – а значит в кондициях парижане вряд ли будут превосходить бирмингемцев. Все будет зависеть от менталки, реализации класса и тактики.

В первом аспекте команды равны, а по второму ПСЖ все же имеет ощутимое преимущество – команда и создает больше, и забивает, и делает это шедеврально. Остается надеяться на гений Унаи Эмери, но он побеждал Луиса Энрике только 2 из 11 раз. Хотя оборонительный блок баска не позволил ПСЖ забить в позиционной атаке в основное время.

Круто, однако Астон Вилла слишком много позволяла французам. Выдерживать такое бешеное давление и при этом думать о камбэке с 1:3 почти нереально. Даже Ливерпуль по игре не смог сломать ПСЖ, поэтому и в Астон Виллу не верится. Конечно, чудеса случаются – и может даже за какую-то ничью англичане зацепятся – но в полуфинал пройдет команда Луиса Энрике.