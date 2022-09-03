Манчестер Сити на выезде разошелся миром против Астон Виллы в 6-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первая 45-минутка была достаточно скучной для рядового болельщика. После перерыва "горожане" оправились и забили – де Брюйне подал, Холанд на дальней стойке замкнул. Для Эрлинга это 10 гол за 6 матчей АПЛ, ему быстрее всего за всю историю соревнований удалось достичь такой отметки забитых мячей.

Ман Сити потерял победу над Астон Виллой в матче АПЛ – судьи украли гол, удивительное расточительство Холанда и КГБ