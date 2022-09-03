Рекордный гол Холанда в видеообзоре матча Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:1
Манчестер Сити на выезде разошелся миром против Астон Виллы в 6-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Первая 45-минутка была достаточно скучной для рядового болельщика. После перерыва "горожане" оправились и забили – де Брюйне подал, Холанд на дальней стойке замкнул. Для Эрлинга это 10 гол за 6 матчей АПЛ, ему быстрее всего за всю историю соревнований удалось достичь такой отметки забитых мячей.
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Бейли ответил красивейшим результативным ударом по воротам Эдерсона. У Манчестера Сити было еще немало моментов, чтобы забить, но реализация была на не лучшем уровне. Команда Гвардиолы с 14 пунктами осталась второй, Астон Вилла набрала 4 очка и покинула зону вылета.