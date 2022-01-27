Словацкая Дунайска Стреда отпустила Даниила Бескоровайного в Астану, сообщает сайт казахского клуба.

Коноплянка завершает уход из Шахтера – европейский клуб обещает место в основе

22-летний украинец будет выступать за казахов на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона. Также у Астаны будет право первоочередного выкупа Даниила.

В Украине защитник выступал за Волынь. С 2018-го Даниил находится в структуре Дунайской Стреды. Напомним, Бескоровайный в составе сборной Украины U-20 стал триумфатором чемпионата мира-2019.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної