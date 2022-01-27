Астана усилилась украинским чемпионом мира U-20
16:44 - Читати українською
Даниил Бескоровайный переехал в Казахстан.
Словацкая Дунайска Стреда отпустила Даниила Бескоровайного в Астану, сообщает сайт казахского клуба.
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22-летний украинец будет выступать за казахов на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона. Также у Астаны будет право первоочередного выкупа Даниила.
В Украине защитник выступал за Волынь. С 2018-го Даниил находится в структуре Дунайской Стреды. Напомним, Бескоровайный в составе сборной Украины U-20 стал триумфатором чемпионата мира-2019.
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