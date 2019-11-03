Астана под руководством Григорчука досрочно стала чемпионом Казахстана

Астана победила Тобол в рамках 32-го тура чемпионата Казахстана и досрочно оформила чемпионство.

Чемпионат Казахстана 2019, 32 тур

Тобол – Астана – 0:1

Гол: Логвиненко, 37

Астана в гостях минимально переиграл Тобол и оформила чемпионство. Единственный гол в матче забил Логвиненко в первом тайме.

Григорчук прокомментировал поражение Астаны со счетом 0:6 в Лиге Европы

Таким образом, Астана оформила чемпионство, поскольку отрыв от второго Кайрата составляет 4 очка за тур до завершения турнира. Отметим, что Кайрат провалился в матче против Иртыша, разгромно проиграв 0:5.