Астана под руководством Григорчука досрочно стала чемпионом Казахстана

Италия — 15:24 146
-
Аталанта в меньшинстве проиграла сенсационному Кальяри – Малиновский стал лучшим у хозяев
-
Палермо пройшов усі кола пекла, а тепер б'є рекорди і перевершує Шахтар, або Як позбутися тіні одіозного ДзампарініИталия — 12:20 228
-
Вест Хэм – Ньюкасл: Ярмоленко – главная жертва провала Пеллегрини, а конкурент украинца забивает и становится лучшимАнглия — 2 нояб 2421
-
Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер КоваленкоУкраина — 2 нояб 1347
-
Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 2 нояб 707