Астана Григорчука уверенно победила Кайрат Эсеолы в "украинском" дерби лидеров чемпионата Казахстана

Очередной тур чемпионата Казастана подарил противостояние Астаны, которую возглавляет Роман Григорчук, и Кайрата, за который выступает наш форвард Адеринсола Эсеола.

Чемпионат Казахстана, 30 тур

Астана – Кайрат – 3:1

Голы: Томасов, 8 Хижниченко, 61, Янга, 90+4 – Дугалич, 69

Перед отчетной встречей хозяева отставали от Кайрата (лидера лиги) на пять очков, имея игру в запасе. Команда Григорчука сразу взялась за дело и уже на 8 минуте вышла вперед благодаря голу Томасова. Хозяева продолжили свой натиск, однако в первом тайме удвоить преимущество не смогли.

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Вторая половина получилась значительно более зрелищной – сначала Астана укрепила свои позиции, однако уже через восемь минут Дугалич дал надежду Кайрату на очки. Впрочем, не судилось – Янга воспользовался огромным разрывом в обороне соперника и убил интригу – 3:1. Лидер бомбардирской гонки КПЛ Эсеола провалил матч – украинец ничего не показал в атаке, а в первом тайме еще и записал в свой пассив желтую карточку.

Положение на вершине таблицы за три тура до финиша: 1. Кайрат – 62 очка; 2. Астана – 60 очков (игра в запасе) 3. Тобол – 59 очков (игра в запасе).

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