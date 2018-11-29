Астана – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Киевское Динамо поехало в гости к казахской Астане в рамках группового этапа Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги Европы Астана – Динамо состоится 29 ноября в Казахстане на Астана-Арена. Начало игры в 17:50 по киевскому времени.

Астана – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Астана – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 17:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что Астана и Динамо находятся в шаге от выхода в плей-офф Лиги Европы. Команды имеют в активе по 8 очков и лидируют в группе К. Первый матч между этими соперниками в Киеве завершился ничьей – 2:2.

Астана – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы