Астана – Динамо: Бурда - лучший игрок матча по версии WhoScored

Определился лучший игрок матча Лиги Европы Астана – Динамо.

Авторитетный аналитический ресурс WhoScored признал защитника Динамо Никиту Бурду – лучшим игроком матча против Астаны.

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Защитник получил оценку в 8,1 балл. Следует заметить, что автор единственного гола в игре Беньямин Вербич оценен в 7,3 балла за матч.

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Напомним, Динамо победило Астану в 5 туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0. Благодаря этой победе киевляне обеспечили себе первое место в квартете.