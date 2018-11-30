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Астана – Динамо: Бурда - лучший игрок матча по версии WhoScored

12:04 50 Читати українською
Астана – Динамо: Бурда - лучший игрок матча по версии WhoScored
Никита Бурда / ФК Динамо

Определился лучший игрок матча Лиги Европы Астана – Динамо.

Авторитетный аналитический ресурс WhoScored признал защитника Динамо Никиту Бурду – лучшим игроком матча против Астаны.

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Защитник получил оценку в 8,1 балл. Следует заметить, что автор единственного гола в игре Беньямин Вербич оценен в 7,3 балла за матч.

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Напомним, Динамо победило Астану в 5 туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0. Благодаря этой победе киевляне обеспечили себе первое место в квартете.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда
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