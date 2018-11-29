Астана – Динамо: Алиев сделал прогноз на матч Лиги Европы

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев считает, что в матче с Астаной "динамовцы" захотят реабилитироваться за собственное поражение в поединке против Александрии.

"Первый матч в Киеве завершился вничью – 2:2. Под занавес встречи Астана получила свое очко. В Казахстане, конечно, будет трудно Динамо. Тем более игра пройдет на искусственном газоне и после поединка с Александрией, который "динамовцы" проиграли.

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Думаю, что команда Хацкевича захочет показать хороший футбол. Особенно в Лиге Европы. На мой взгляд, обе команды забьют, но Динамо точно не проиграет. Сомневаюсь, что футболисты "сидят на чемоданах" перед отпуском. Первая часть сезона завершится в середине декабря, еще три недели работы впереди.

Считаю, что Динамо захочет реабилитироваться перед болельщиками качественной игрой. Поэтому мой выбор: обе команды забьют, а Динамо точное проигрывает в Астане", – передает слова Алиева FootballHub.

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