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Астана – Динамо: Алиев сделал прогноз на матч Лиги Европы

16:32 226 Читати українською
Астана – Динамо: Алиев сделал прогноз на матч Лиги Европы
Александр Алиев / фото из соцсетей

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев считает, что в матче с Астаной "динамовцы" захотят реабилитироваться за собственное поражение в поединке против Александрии.

"Первый матч в Киеве завершился вничью – 2:2. Под занавес встречи Астана получила свое очко. В Казахстане, конечно, будет трудно Динамо. Тем более игра пройдет на искусственном газоне и после поединка с Александрией, который "динамовцы" проиграли.

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Думаю, что команда Хацкевича захочет показать хороший футбол. Особенно в Лиге Европы. На мой взгляд, обе команды забьют, но Динамо точно не проиграет. Сомневаюсь, что футболисты "сидят на чемоданах" перед отпуском. Первая часть сезона завершится в середине декабря, еще три недели работы впереди.

Считаю, что Динамо захочет реабилитироваться перед болельщиками качественной игрой. Поэтому мой выбор: обе команды забьют, а Динамо точное проигрывает в Астане", – передает слова Алиева FootballHub.

Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
36
мин
Динамо Киев
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