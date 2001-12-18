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Астана – Динамо: Бойко сыграл 50-й еврокубковый матч в карьере

00:05 5 Читати українською
Астана – Динамо: Бойко сыграл 50-й еврокубковый матч в карьере
Денис Бойко / Фото: ФК Динамо

Для голкипера Динамо Дениса Бойко матч против Лиги Европы стал юбилейным.

В 5 туре Лиги Европы Динамо минимально обыграло Астану.

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Этот матч стал 50-м в еврокубковым поединком карьере вратаря киевлян Дениса Бойко.

Бойко стал 3-м голкипером украинских клубов после Александра Шовковского и Андрея Пятова, которые достигли этого предела.

34 встречи Денис отстоял в воротах Днепра, 16 – Динамо. 42 раза выходил на поле в Лиге Европы и 8 – в Лиге чемпионов.

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Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Денис Бойко Денис Бойко Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Астана - Динамо Киев
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