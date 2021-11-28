Хозяева повели в счете на 25-й минуте. Это Денис Буанга удачно сыграл на добивании после сэйва Доннаруммы. Столичный гранд отыгрался перед перерывом: Лионель Месси подал со штрафного на Маркиньоса, который головой отправил мяч под штангу.

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После перерыва аргентинец еще дважды успешно ассистировал партнерам. Сначала он вывел на ударную позицию Анхеля Ди Марию – вингер ПСЖ разобрался с Грином. А в добавленное арбитром время навесил от лицевой линии, и Маркиньос снова оказался лучшим в игре на втором этаже.

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