Ассистент тренера Карпат Сиренко :При надлежащей работе можно выполнять любые задачи

Ассистент главного тренера Карпат по физподготовке Павел Сиренко подробно проанализировал работу команды в прошлом сезоне и рассказал о подготовке в межсезонье.

"Начиная сотрудничество с Карпатами зимой, у меня не было ни малейшего сомнения, что мы все наладим. Я говорю "мы" , поскольку при сбалансированной и надлежащей работе всех без исключения звеньев: футболистов, административного сектора, работников клуба, медицинского и тренерского штабов, а также руководства, можно выполнять любые задачи.

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Конечно, не обошлось без определенных сложностей, но мы стали единым целым. Любая команда может проиграть, однако, если в этой команде футболисты играют не только за пункты в таблице, а друг за друга, отстаивая честь родного города, то у соперников шансов становится гораздо меньше.

Я до мозга и костей перфекционист и всегда стараюсь искать и исправлять некоторые недостатки. Прежде всего, в своей работе. Я прекрасно понимаю, что в профессиональном спорте мелочей нет", – цитирует Сиренко официальный сайт Карпат.