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Ассистент Шевченко похвастался фотографией, на которой получает "удар" от легендарного Владимира Кличко

09:43 253 Читати українською
Ассистент Шевченко похвастался фотографией, на которой получает "удар" от легендарного Владимира Кличко
Андреа Малдера / Фото пресс-службы сборной Украины

Итальянец Андреа Малдера, который работает ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, поделился совместной фотографией с легендой мирового бокса Владимиром Кличко.

Итальянский специалист в своем Instagram опубликовал совместную фотографию с украинским чемпионом.

Совершенно несекретно. Секретные материалы о Малдере и еще двух спецагентах сборной Украины

На фотографии Малдера выглядит крайне счастливым несмотря на "мощный удар" в щеку от Кличко. "С моим другом", – именно такую подпись оставил Андреа под своей публикацией.

Напомним, 48-летний специалист помогает Шевченко с первых дней его работы в сборной Украины, то есть с июля 2016-го.

Совершенно несекретно. Секретные материалы о Малдере и еще двух спецагентах сборной Украины

Whith my friend @wladimir_klitschko_official

Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea)

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Сборная Украины Андреа Малдера Андреа Малдера
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