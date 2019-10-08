Ассистент Шевченко похвастался фотографией, на которой получает "удар" от легендарного Владимира Кличко

Итальянец Андреа Малдера, который работает ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, поделился совместной фотографией с легендой мирового бокса Владимиром Кличко.

Итальянский специалист в своем Instagram опубликовал совместную фотографию с украинским чемпионом.

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На фотографии Малдера выглядит крайне счастливым несмотря на "мощный удар" в щеку от Кличко. "С моим другом", – именно такую подпись оставил Андреа под своей публикацией.

Напомним, 48-летний специалист помогает Шевченко с первых дней его работы в сборной Украины, то есть с июля 2016-го.

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