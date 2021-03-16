На 78-м году жизни отошла в вечность Екатерина Ивановна Карас, мать одного из тренеров команды Эмилиана Караса. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Роналду потерял близкого родственника

Пресс-служба "бело-синих" уже выразила соболезнование Эмилиану, его родным и близким в связи с тяжелой утратой. "Глубоко скорбим вместе с семьей Екатерины Ивановны. Светлая память", – написали на сайте киевлян.

К слову, Карас еще в июле вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу вместе с Олегом Гусевым, Огненом Вукоевичем, Михаилом Михайловым и Диего Лонго. Последний, к слову, покинул столичный клуб в начале января.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала