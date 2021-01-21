"С нашей стороны была хорошая игра – ребята хорошо двигались и в первом, и во втором тайме, хорошо контролировали мяч и диктовали свои условия. К сожалению, в первом тайме мы создали очень мало моментов, хотя мяч в штрафную соперника доводили, но дальше не рисковали – не подавали и не простреливали. Над этим нужно поработать.

Дебютный гол Клейтона и курьез Цыганкова в видеообзоре матча Динамо – Шахтер Солигорск – 2:0

Во втором тайме действовали активнее, лучше подавали угловые, зарабатывали стандарты, хорошо выходили из защиты в контратаки, могли забить еще. В общем, оба тайма прошли под нашу диктовку, мы сыграли неплохой матч.

Гол Клейтона? Цыганков хорошо выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, Кендзера удачно сбросил мяч. Словом, сыграли роль командные взаимодействия, чего не хватало в первом тайме. Хотя до перерыва мяч мы контролировали даже лучше, чем после нее. К сожалению, доходя до штрафной, не рисковали: не играли в свободные зоны или за спину защитникам соперника и не искали путь к воротам, поэтому и не создали моменты.

Выступление Ваната? Луческу хотел выпустить и раньше, но сложно менять футболиста, который играет всего 45 минут. Ванат – очень талантливый парень, против Шахтера он вышел и первым же касанием мог забить. У него все впереди, самое главное, чтобы продолжал работать, тренироваться, расти. Все зависит от него. Главный тренер всегда будет доверять молодым и не только – главное, чтобы они оправдывали это доверие.

Отсутствие Вербича и Бэлуцэ в заявке? Они должны сделать МРТ. Накапливается усталость - это нормально для ежедневных двухразовых тренировок на собрании", – поделился Карас в комментарии официальному сайту Динамо.

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