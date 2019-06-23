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Ассистент Лёва войдет в тренерский штаб Баварии

22:19 23 Читати українською
Ассистент Лёва войдет в тренерский штаб Баварии
Ханс-Дитер Флик / Фото ФК Бавария

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв потерял одного из своих помощников.

Ханс-Дитер Флик станет помощником главного тренера Баварии Нико Ковача, сообщает kicker.

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54-летний специалист работал в тренерском штабе сборной Германии, где помогал Йоахиму Лёву.

Бавария согласовала контракт с Фликом на 2 года. По итогам прошлого сезона Бавария победила в Бундеслиге.

"Ханс прекрасно разбирается в футболе и приятный как человек. У него прекрасный характер, высоко ценят как игроки, так и тренеры", – дал рекомендацию своему бывшему помощнику Йоахим Лёв.

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Бавария Бавария Германия Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв Нико Ковач Нико Ковач
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