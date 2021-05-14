"Время сказать "до свидания". Спасибо за все, Шахтер. 84 игры, 84 воспоминания, это была большая честь", – написал Северино в своем твиттере. Также он добавил фотографию с футболкой "горняков" с номером 84 – столько поединков он провел в тренерском штабе Каштру.

Шахтар офіційно попрощався з Каштру

Напомним, Луиш Каштру возглавил Шахтер 12 июня 2019, став 33-м тренером в истории клуба. Для него это был первый опыт работы за пределами Португалии. В первом же сезоне он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка. В том же сезоне достался с Шахтером в полуфинал Лиги Европы.

Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру "горняки" добыли 51 победу и 16 раз сыграли вничью.

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