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Ассистент Каштру назвал цели Шахтера в Лиге чемпионов

22:48 107 Читати українською
Ассистент Каштру назвал цели Шахтера в Лиге чемпионов
Жоау Брандау / ФК Шахтер

Жоау Брандау, который работает в тренерском штабе "горняков", рассказал об ожиданиях клуба от старта в главном евротурнире.

"У нас все хорошо. Игроки продемонстрировали огромное стремление отдавать максимум на тренировках и в матчах, а наши результаты как раз и являются следствием лучших качеств, которые демонстрируют футболисты.

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Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование мира, где выступают сильнейшие. Гордимся тем, что мы среди них. Шахтер – единственная украинская команда в турнире, и мы будем бороться за то, чтобы подтвердить свою репутацию", – приводит слова Брандау официальный сайт Шахтера.

Возможно, Срна станет главным тренером Шахтера в будущем, – Степаненко

Напомним, уже завтра (29 августа) дончане узнают своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

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