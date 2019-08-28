Ассистент Каштру назвал цели Шахтера в Лиге чемпионов

Жоау Брандау, который работает в тренерском штабе "горняков", рассказал об ожиданиях клуба от старта в главном евротурнире.

"У нас все хорошо. Игроки продемонстрировали огромное стремление отдавать максимум на тренировках и в матчах, а наши результаты как раз и являются следствием лучших качеств, которые демонстрируют футболисты.

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Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование мира, где выступают сильнейшие. Гордимся тем, что мы среди них. Шахтер – единственная украинская команда в турнире, и мы будем бороться за то, чтобы подтвердить свою репутацию", – приводит слова Брандау официальный сайт Шахтера.

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Напомним, уже завтра (29 августа) дончане узнают своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

