Ассистент Каштру настроен на уход из Шахтера – специалист начал процесс расторжения соглашения

Представитель тренерского штаба Шахтера Филиппе Селиккая стремится покинуть донецкий клуб.

Филиппе Селиккая начал процесс прекращения сотрудничества с Шахтером, информирует Record.

Шахтер рискует потерять тренера – ассистент Каштру может вернуться в Спортинг

Отмечается, что специалист стремится возглавить дублирующий состав Спортинга, в котором был ассистентом тренера команды U-19 с 2015 по 2017 годы.

Напомним, Селиккая присоединился к Шахтеру в июне 2019-го, войдя в тренерский штаб Луиша Каштру.

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