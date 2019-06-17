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Ассистент Хацкевича в Динамо станет тренером Рубина, – СМИ

13:17 265 Читати українською
Ассистент Хацкевича в Динамо станет тренером Рубина, – СМИ
Эдуардо Докампо / Фото ФК Динамо

Испанец Эдуардо Докампо ближайшее время переедет в российский чемпионат.

Специалист договорился о контракте с казанским Рубином, информирует Бизнес-Оnline.

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Докампо войдет в штаб нового наставника казанцев Романа Шаронова. Испанец формально получит пост главного тренера клуба из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro. Докампо ранее уже работал в академии Рубина. После этого он был помощником Александра Хацкевича в сборной Беларуси и киевском Динамо.

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Напомним, ранее состав Рубина пополнил игрок Шахтера Олег Данченко.

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Динамо Киев Динамо Киев Россия Эдуардо Докампо Эдуардо Докампо Рубин Рубин
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