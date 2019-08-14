Ассистент Хацкевича остался в Динамо – он может возглавить команду

Один из помощников экс-главного тренера киевского Динамо Висенте Гомес остался в команде.

Александр Хацкевич был уволен вместе со своим тренерским штабом, кроме Висенте Гомеса, сообщает FCDynamoNation.

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По информации издания, не исключено, что если поиски нового главного тренера затянутся, то готовить команду в ближайшие дни будет именно Висенте Гомес.

Пока неизвестно, рассматривается Гомес в качестве главного тренера команды на постоянной основе или в качестве исполняющего обязанности. Добавим, что в тренерском штабе Хацкевича Висенте Гомес занимал должность помощника главного тренера.

Напомним, киевское Динамо вылетело из квалификации Лиги чемпионов, сыграв вничью с Брюгге (3:3). Именно это и стало основной причиной увольнения Александра Хацкевича вместе с тренерским штабом.

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