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Ассистент Хацкевича остался в Динамо – он может возглавить команду

19:00 122 Читати українською
Ассистент Хацкевича остался в Динамо – он может возглавить команду
Висенте Гомес / фото: ФК Динамо Киев

Один из помощников экс-главного тренера киевского Динамо Висенте Гомес остался в команде.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Александр Хацкевич был уволен вместе со своим тренерским штабом, кроме Висенте Гомеса, сообщает FCDynamoNation.

Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

По информации издания, не исключено, что если поиски нового главного тренера затянутся, то готовить команду в ближайшие дни будет именно Висенте Гомес.

Пока неизвестно, рассматривается Гомес в качестве главного тренера команды на постоянной основе или в качестве исполняющего обязанности. Добавим, что в тренерском штабе Хацкевича Висенте Гомес занимал должность помощника главного тренера.

Напомним, киевское Динамо вылетело из квалификации Лиги чемпионов, сыграв вничью с Брюгге (3:3). Именно это и стало основной причиной увольнения Александра Хацкевича вместе с тренерским штабом.

Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов

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Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Висенте Гомес Динамо Киев - Брюгге Динамо Киев Динамо Киев
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