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Ассистент Фонсеки Кампуш: Олимпик будет обороняться в своей штрафной, как и все команды против Шахтера

31 октября 14:11 43 Читати українською
Ассистент Фонсеки Кампуш: Олимпик будет обороняться в своей штрафной, как и все команды против Шахтера
Нуну Кампуш / ФК Шахтер

Ассистент главного тренера "Шахтера" Нуну Кампуш поделился ожиданиями на матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Олимпик.

Мы доверяем абсолютно всем игрокам Шахтера. Поэтому любой футболист, который будет сегодня выступать в стартовом составе, стопроцентно сыграет на своем лучшем уровне.Команда переживает сейчас хороший момент, мы выиграли последний матч абсолютно уверенно. Понятно, что мы хотим продолжать в том же духе. Это будет очень сложная игра.

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По Тайсону сейчас не могут говорить какие-либо детали. Он начал тренироваться сейчас с командой. Думаю, нам нужно подождать еще некоторое время, чтобы увидеть, несколько он будет готов.

Олимпик – это команда, которая, скорее всего, будет играть через контратаки. Это примерно то, что делают большинство наших соперников, и они могут создавать нам сложности. Я верю, что они будут обороняться в своей штрафной практически, как и все другие команды. И я не думаю, что будут какие-то новшества. Будет примерно такой футбол, как и всегда.

Если говорить о Шевчуке, то он пришел в команду еще совсем недавно. Он пытается приносить свои идеи в игру этой команды. Мы посмотрим на него как на тренера и оценим его команду. Желаем ему удачи в его будущем", – рассказал Кампуш телеканалу Футбол.

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Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Олимпик
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