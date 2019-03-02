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Ассистент Фонсеки: Динамо всегда одинаково играет против Шахтера

15:45 45 Читати українською
Ассистент Фонсеки: Динамо всегда одинаково играет против Шахтера
Тиагу Леал / ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Тиагу Леал считает, что Динамо всегда однообразно играет против "горняков".

"Динамо всегда играет одинаково против нас. Всегда. С того момента, как я сюда пришел, в матчах Шахтера и Динамо происходит одно и то же: Динамо выжидает, что мы сделаем какую-то ошибку, которой они могут воспользоваться.

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Самое интересное, что так и происходит, причем очень часто. Говорили об этом с подопечными: мы играем лучше, у нас больше моментов, у нас больше времени держится мяч, но мы проигрываем из-за ошибки.

Все ошибаются. Особенно такие команды, как мы, Манчестер Сити, Барселона, которые хотят владеть мячом, которые выходят на поле и говорят, что будут играть первым номером в этом спектакле. Мы всегда рискуем ошибиться, потому что всегда с мячом. Если не хочешь допускать ошибок: выбил мяч куда подальше, и все", – цитирует Леала Sport Arena.

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