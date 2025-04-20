Арсенал разгромил Ипсвич в матче 33-го тура АПЛ (4:0). Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Голевую феерию Арсенала начал Александр Зинченко, который разогнал атаку, завершившуюся точным обводящим ударом Троссара. На 28-й минуте “канониры” удвоили преимущество – Мартинелли завершил молниеносную комбинацию, замкнув прострел Сака, который перед тем получил мяч после роскошной пятаки от Мерино.

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После перерыва лондонцы не остановились. Троссар оформил дубль, удачно сыграв во время розыгрыша углового. Точку в матче поставили на 90-й минуте – Зинченко разрезной передачей вывел Нванери на удар, и тот пробил с рикошетом от защитника. 0:4 – убедительная победа Арсенала.

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