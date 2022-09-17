Фулхэм перестрелял Ноттингем Форест в матче 8 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

"Лесники" выиграли первый тайм благодаря голу Авоньи, однако посыпались в дебюте второй половины. Конструктором атак Фулхэма выступил Виллиан, отдавший ассист и предголевую передачу. Следует отметить и роскошный выстрел Палиньи из-за пределов штрафной.

Виллиан организовал яркий камбек Фулхэма, Джеррард прервал слабую серию и отложил увольнение

Закрепил преимущество Рид – невероятный камбек лондонцев за 5 минут! О'Браян вышел на замену и отквитал один мяч, однако Форест таки пришлось мириться с 4 поражением подряд.