Ассист Виллиана в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3
09:43 - Читати українською
Фулхэм перестрелял Ноттингем Форест в матче 8 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
11’ Тайво Авоньи
77’ Люис О'Браян
Кенни Тете 55’
Жоау Палинья 58’
Гарисон Рид 60’
11’ Тайво Авоньи
55’ Кенни Тете
58’ Жоау Палинья
60’ Гарисон Рид
77’ Люис О'Браян
"Лесники" выиграли первый тайм благодаря голу Авоньи, однако посыпались в дебюте второй половины. Конструктором атак Фулхэма выступил Виллиан, отдавший ассист и предголевую передачу. Следует отметить и роскошный выстрел Палиньи из-за пределов штрафной.
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Закрепил преимущество Рид – невероятный камбек лондонцев за 5 минут! О'Браян вышел на замену и отквитал один мяч, однако Форест таки пришлось мириться с 4 поражением подряд.
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