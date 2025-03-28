ЛНЗ претендовал на пенальти в ворота Полесья в первом тайме – мяч задел руку Виалле, когда тот в подкате пытался заблокировать прострел. Арбитр решил не наказывать житомирян, поскольку бразилец прятал руку за спиной, а расстояние после рикошета было небольшим.

Полесье одолело ЛНЗ и оторвалось от Кривбасса – гол Крушинского "испортил" шедевр Назаренко с углового

На 27-й минуте Полесье забило – Чоботенко буквально занес мяч в ворота ЛНЗ. Судья отменил взятие ворот, заметив в эпизоде игру рукой. Первый тайм завершился без голов, а во второй активизировалось Полесье. Гуцуляк пробил, мяч рикошетом от защитника полетел за шиворот голкиперу ЛНЗ, но попал в перекладину. А угловой после этого завершился единственным голом во встрече. Назаренко закручивал в ворота от углового флажка, и мяч действительно туда летел и оказался в сетке от Богдана Крушинского, в которого попал на самой линии.