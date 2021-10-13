Израильтяне повели в счете на 28-й минуте. Это Соломон в фирменном стиле сместился с левого фланга в центре и отдал пас на Захави, а Эран классно разобрался в эпизоде и положил в нижний угол из-за пределов штрафной.

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Удвоили свое преимущество хозяева после перерыва. Захави стал ассистентом, отыграв голкипера, а Мунас Даббур забил в фактически пустые ворота. Размочили счет молдаване уже в добавленное арбитром время: Спэтару подал штрафной от левого края, и Йон Николаеску головой направил мяч в сетку.

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