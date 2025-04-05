Черноморец одолел ЛНЗ (1:0) в 23 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Одесситы смогли забить быстрый гол на 17-й минуте благодаря передаче опытного Ярослава Ракицкого на Скибу.

Кучер расхвалил Ракицкого после победного ассиста – шансы Черноморца на выживание в УПЛ растут

Во втором тайме Роман Григорчук пытался заменами переломить ход поединка, однако его бывшая команда смогла выстоять победу и набрать необходимые 3 очка для продолжения борьбы за выживание в УПЛ.

По итогам матча Черноморец поднялся со дна таблицы и перегнал Ингулец. А вот ЛНЗ идет на 10 месте и теперь всего лишь на расстоянии 4 очков от зоны переходных матчей.

Черноморец сенсационно одолел экс-команду Григорчука – ассист Ракицкого принес Кучеру первую победу после камбэка в УПЛ