Ассист Ракицкого и шедевры римлян в видеообзоре матча Лацио – Зенит – 3:1
13:55 - Читати українською
Лацио уверенно одолел Зенит в матче 4 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор встречи.
завершено
22’ Марко Пароло
55’ Чиро Иммобиле
Артем Дзюба 25’
22’ Марко Пароло
25’ Артем Дзюба
55’ Чиро Иммобиле
Хозяева шокировали Зенит двумя роскошными ударами с дальней дистанции. Сначала Иммобиле попал в верхний угол, а Пароло показал отличные навыки "бильярда". Дзюба не позволил питерцам опускать руки. Лидер атак Зенита с передачи Ракицкого (первое результативное действие украинца в сезоне) отыграл один мяч.
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На 55 минуте Иммобиле заработал пенальти и сам его исполнил – 3:1. Зенит не удосужился дать достойный ответ, поэтому вынужден попрощаться со всеми шансами на плей-офф Лиги чемпионов.
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