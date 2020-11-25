Хозяева шокировали Зенит двумя роскошными ударами с дальней дистанции. Сначала Иммобиле попал в верхний угол, а Пароло показал отличные навыки "бильярда". Дзюба не позволил питерцам опускать руки. Лидер атак Зенита с передачи Ракицкого (первое результативное действие украинца в сезоне) отыграл один мяч.

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На 55 минуте Иммобиле заработал пенальти и сам его исполнил – 3:1. Зенит не удосужился дать достойный ответ, поэтому вынужден попрощаться со всеми шансами на плей-офф Лиги чемпионов.