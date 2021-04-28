В Турции состоялись несколько матчей 38-го тура чемпионата. Два из них имели украинский след.

Турецкая Суперлига, 38-й тур

Галатасарай – Коньяспор – 1:0

Гол: Акбаба, 87

Ризеспор – Бешикташ – 2:3

Голы: Кейбаши, 87, Джокович, 89 – Н'Куду, 16 Торе, 57, Геззаль, 75

Поединок против Галатасарая с первых минут начинал Артем Кравец. Форвард ничего не смог продемонстрировать и заработал лишь желтую в первом тайме. Сразу после перерыва его заменили, а Коньяспор на последних минутах пропустил единственный гол. Галатасарай набрал 72 очка и поднялся на 2 место, "орлы Анатолии" с 42 пунктами идут на 12 месте.

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Николай Морозюк принял участие только во втором тайме матча с Бешикташем. Он появился на поле при счете 0:1, но до 75 минуты Ризеспор "горел" уже 0:3. Команда украинца не смутилась и отквитала два мяча, хотя и не сумела вырвать ничью. Николай стал соавтором последнего гола во встрече, ассистировав Джоковичу. Интересно, что Морозюк отдает результативный пас во втором матче подряд.

Сейчас его Ризеспор расположился на 13 позиции с 42 зачетными баллами, Бешикташ уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 78 очками.

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Ассист Морозюка: