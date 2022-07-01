В Италии продолжают подводить итоги сезона 2021/22. На очереди рейтинг ассистов, в котором оказался и представитель Украины.

Голевой пас Руслана Малиновского в матче Аталанта – Салернитана (1:1) занял 4-е место рейтинга. В конце игры украинец классной передачей на Пашалича помог сравнять счет.

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А вот лучшим стал пас Альваро Мораты бисиклетой на Душана Влаховича. Сербу оставалось буквально занести мяч в ворота. Второе место занял Луис Альберто (Лацио), третьим финишировал Доменико Берарди из Сассуоло.

В сезоне 2021/22 Аталанта заняла только 8 место. Малиновский сыграл в чемпионате 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Хавбек сборной Украины переехал в Бергамо в 2019 году. Его соглашение действует до завершения сезона 2022/23.

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