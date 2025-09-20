В рамках субботней программы 4-го тура итальянской Серии А 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 4-й тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+9 (пен) – Эллертссон, 63

Верона – Ювентус – 1:1

Голы: Орбан, 44 (пен) – Консейсау, 19

Удинезе – Милан – начало в 21:45

Дженоа остается без побед в новом чемпионате. Генуэзцы приехали на выезд в Болонью с Малиновским, причем Патрик Виейра поставил украинца в старт – таким образом, Руслан вышел в основе во второй раз подряд. Наш земляк отблагодарил ассистом в середине второго тайма, организовав выход один на один для Эллертссона.

На 69-й же минуте Малиновский покинул поле. За это время Руслан успел отдать 20 пасов (18 точных) – в том числе, 3 длинных (2 точных). Три передачи украинца статистические порталы засчитали как острые. Кроме того, в его активе 2 отбора, 1 заблокированный удар и 4 выигранных единоборства из 9-ти.

Эллертссон открыл счет, однако уже на 71-й минуте Болонья отыгралась усилиями Кастро, которому удалось замкнуть прострел от Камбьяги. В конце встречи Дженоа вообще прижали – "грифонов" спасла перекладина, а в компенсированное время VAR заметил игру рукой со стороны гостей. В их же штрафной. Пенальти!

Орсолини уверенно переиграл Леали с "отметки", установив окончательный счет – 2:1. Болонья празднует победу (вторую в сезоне), тогда как генуэзцы продлили безвыигрышную серию до четырех туров. Подопечные Патрика Виейра держатся в одном балле от зоны вылета.

Ювентус после фееричных 4:3 с Интером и 4:4 с Боруссией едва не сгорел в Вероне. Подопечные Игора Тудора провели ужасный по качеству поединок, нанеся всего 10 ударов на 0,39 ожидаемых голов. Причем 0,22 xG прилетели со стандартов. Туринцы почти не создали голевых моментов, хотя именно они открыли счет – это Консейсау на 19-й минуте сместился вдоль линии штрафной и пробил в левый нижний.

Верона в первом тайме не была острее. До 40-х минут вспоминается только выстрел Орбана из центра штрафной после грубой ошибки Гатти, однако Ди Грегорио спас "бьянконери". Отыграться удалось только с пенальти – после вбрасывания из аута мяч попал в руку Жоау Мариу. Орбан с "отметки" уверенно переиграл Ди Грегорио.

А вот пробить голкипера Юве после перерыва не удалось, хотя Верона доминировала. Он парировал сложные выстрелы Фрезе и Орбана, а еще один удар Гифта прошел рядом со стойкой. Сердар после подачи с углового на 68-й минуте таки забил гол, однако его отменили из-за очевидного офсайда. Юве огрызнулся ударами Влаховича и Опенда с острых углов, однако Монтипо не спал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 1:1. Подопечные Игоря Тудора впервые потеряли очки в чемпионате, тогда как Верона остается без побед.

