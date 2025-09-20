В рамках субботней программы 4-го тура итальянской Серии А 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 4-й тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+9 (пен) – Эллертссон, 63

Верона – Ювентус – начало в 19:30

Удинезе – Милан – начало в 21:45

Малиновский впервые оформил результативное действие за полгода за Дженоа – видео роскошного ассиста украинца

Дженоа остается без побед в новом чемпионате. Генуэзцы приехали на выезд в Болонью с Малиновским, причем Патрик Виейра поставил украинца в старт – таким образом, Руслан вышел в основе впервые с 4 апреля, когда получил повреждение. Наш земляк отблагодарил ассистом в середине второго тайма, организовав выход один на один для Эллертссона.

На 69-й же минуте Малиновский покинул поле. За это время Руслан успел отдать 20 пасов (18 точных) – в том числе, 3 длинных (2 точных). Три передачи украинца статистические порталы засчитали как острые. Кроме того, в его активе 2 отбора, 1 заблокированный удар и 4 выигранных единоборства из 9-ти.

Эллертссон открыл счет, однако уже на 71-й минуте Болонья отыгралась усилиями Кастро, которому удалось замкнуть прострел от Камбьяги. В конце встречи Дженоа вообще прижали – "грифонов" спасла перекладина, а в компенсированное время VAR заметил игру рукой со стороны гостей. В их же штрафной. Пенальти!

Орсолини уверенно переиграл Леали с "отметки", установив окончательный счет – 2:1. Болонья празднует победу (вторую в сезоне), тогда как генуэзцы продлили безвыигрышную серию до четырех туров. Подопечные Патрика Виейра держатся в одном балле от зоны вылета.

