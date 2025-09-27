Брентфорд в рамках 6-го тура АПЛ победил Манчестер Юнайтед (3:1). Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед снова потерпел фиаско, уступив Брентфорду со счетом 1:3. Еще в первом тайме за "пчел" дважды отличился Игорь Тьяго. Манчестер Юнайтед смог лишь на один мяч в исполнении Беньямина Шешко.

Подопечные Аморима могли сравнять счет во втором тайме, но Бруну Фернандеш снова не смог реализовать пенальти. Брентфорд забил третий мяч: Егор Ярмолюк исполнил голевую передачу на Йенсена и тот эффектно прошил Баиндыра.

