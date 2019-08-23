Ассист Яремчука в видеообзоре матча Лиги Европы Гент – Риека – 2:1

Гент с тремя украинцами в составе победил Риеку в первом матче квалификации Лиги Европы (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Бельгийский Гент дома с помощью украинцев одержал волевую победу над Риекой. Хорваты забили в конце первой половины игры, а во второй уже повели хозяева.

Яремчук: Мы не имеем права упустить шанс попасть в групповой этап Лиги Европы

Сначала Роман Яремчук классно прострелил вдоль ворот и Лорану Депуатру осталось только подставить ногу, а еще через 15 минут экс-форвард Хаддерсфилда оформил дубль.

Итак, 2:1, и судьба путевки в групповой этап решится в Хорватии. К слову, Яремчук провел на поле 83 минуты, Игорь Пластун – весь матч, а Роман Безус вышел на замену на 63-й.

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