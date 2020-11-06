Црвена Звезда обыграла Гент в рамках 3-го тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бельгийцы продолжили свое еврокубковое падение. "Буйволы" проиграли все три матча на групповом этапе Лиги Европы. Хотя после быстрого пропущенного гола от Црвены Звезды Гент даже сумел отыграться, но во втором тайме защитить хотя бы ничью не смог.

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Форвард Гента Роман Яремчук принял непосредственное участие в забитом голе своей команды. Украинец получил мяч в штрафной, но не стал пробивать, а сбросил на Оджиджа-Офо, который расстрелял ворота сербов.

После трех тров Црвена Звезда имеет в своем активе 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы L. Гент с нулем пунктов закономерно расположился на последней строчке квартета.

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