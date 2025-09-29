Барселона забивала в каждом из последних 44 матчей во всех турнирах (125 голов), повторив свою лучшую результативную серию в истории, установленную с ноября 1942 года по февраль 1944 года (44 матча, 139 голов).

Барселона в экспериментальном составе переиграла Реал Сосьедад – Левандовски забил и опозорился, огненный выход Ямаля

В Сан-Себастьяне за "блаугранас" отличились Жюль Кунде и Роберт Левандовски. Первый гол был забит после розыгрыша углового, второй – с игры. Причем на Левандовски ассистировал Ламин Ямаль, который за минуту до этого вышел на замену.

За Реал Сосьедад забил Альваро Одриосола.

Эльче поднялся в зону ЛЧ, Севилья в издевательском стиле победила Райо Вальекано