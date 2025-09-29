Ассист Ямаля в видеообзоре матча Барселона – Реал Сосьедад – 2:1
Барселона обыграла Реал Сосьедад в матче 7-го тура чемпионата Испании (2:1). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Барселона забивала в каждом из последних 44 матчей во всех турнирах (125 голов), повторив свою лучшую результативную серию в истории, установленную с ноября 1942 года по февраль 1944 года (44 матча, 139 голов).
Барселона в экспериментальном составе переиграла Реал Сосьедад – Левандовски забил и опозорился, огненный выход Ямаля
В Сан-Себастьяне за "блаугранас" отличились Жюль Кунде и Роберт Левандовски. Первый гол был забит после розыгрыша углового, второй – с игры. Причем на Левандовски ассистировал Ламин Ямаль, который за минуту до этого вышел на замену.
За Реал Сосьедад забил Альваро Одриосола.
