Лилль разобрался с Аяччо в 4 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Языджи открыл счет в эффектном стиле. Турок одним касанием подбросил себе мяч, а другим мощно пробил с лета. Перед отдыхом Бамба удвоил преимущество Лилля, замкнув передачу экс-"горняка" Исмаили.

Фонсека реабилитировался после избиения от ПСЖ – Исмаили фирменным ассистом помог Лиллю одолеть новичка

Во второй половине соперники поочередно успешно выполнили стандарты, зафиксировав счет 3:1 в пользу команды Фонсеки. Дэвид мог принести разгромную победу Лиллю, но с "точки" пробил в штангу.