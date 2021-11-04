Бразилец попал в четверку номинантов на ассист недели, информирует пресс-служба УЕФА.

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Матвиенко выполнил верховой заброс, который Патрик касанием груди переправил на Фернандо. К сожалению, это был единственный гол Шахтера в матче против Реала (1:2). Конкурентами легионера "горняков" являются Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Каллум Хадсон-Одой (Челси) и Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль).

Добавим, что следующий тур Лиги чемпионов состоится 23-24 ноября.

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