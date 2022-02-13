Милан минимально одолел Сампдорию в 25 туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча.

"Россонери" вышли вперед уже на 8-й минуте. Голкипер Меньян выполнил длиннющую передачу на Леау, а португалец обыграл защитника и четко реализовал момент.

Милан победил Сампдорию и вышел на первое место в Серии А – Супряга провёл весь матч в запасе

Милан должен был громить соперника, однако упустил кучу возможностей. Главный тренер Сампдории использовал все пять замен в попытке изменить ход поединка. Владислав Супряга шанса так и не получил, просидев в запасе. 1:0 – Милан победил и вырвался на вершину таблицы Серии А.