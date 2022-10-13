Байер разгромно уступил Порту в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хаби Алонсо стартовал во главе Байера с поражения. Из удивительного поражения, когда его команда играла лучше, но получила разгром и значительно усложнила задачу выхода из группы Лиги чемпионов.

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Порту открыл счет после ассиста голкипера – Диогу Кошта забросил на ход Галену. Байер мог отыграться с пенальти, однако Кошта снова показал мастерство, парировав удар Демирбая. Кстати, вратарь Порту во втором туре подряд берет удар с 11 метров от Байера – неделю назад Кошта не позволил забить Шику.

Во втором тайме Байер уже получил два пенальти на свои ворота. Тареми уверенно реализовал их и приблизил Порту к плей-офф Лиги чемпионов.