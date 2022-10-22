Милан обыграл Монцу в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Адриано Галлиани привез на Сан-Сиро свою новую команду. Пока Монца совсем не тот коллектив, который способен создать проблемы действующим чемпионам. Это было понятно еще до матча, иначе Стефано Пиоли не прибег бы к массовой ротации.

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Браим Диас и Девок Ориги воспользовались шансами. Испанец оформил дубль (один из голов после передачи голкипера Чиприана Тэтэрушану), а в активе бельгийца дебютные гол и ассист. За Монцу роскошным ударом со штрафного ответил Филиппо Раноккия.

Благодаря этой победе Милан, хотя бы временно догнал Наполи, на вершине Серии А. Монца осталась на 14-м месте в турнирной таблице.