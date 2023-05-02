Севилья не проигрывала пять туров подряд до встречи с Жироной. Подопечные Мичела в минувшие выходные справились с самим Реалом. Еще в первом тайме гости смогли открыть счёт. Отличился Хуанпе на 23-й минуте. Хозяева поля пытались отыграться и создали достаточно много моментов, но ни один удар не завершился голом. В то же время Тати Кастельянос с передачи Виктора Цыганкова удвоил преимущество Жироны. В активе украинца сейчас три гола и четыре ассиста.

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Севилья после поражения занимает 11 строчку в турнирной таблице с 41 баллом. Команда украинца находится на восьмой строчке, имея в своем активе 44 очка.

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