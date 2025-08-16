Райо Вальекано обыграл Жирону в матче первого тура Ла Лиги (3:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Это был явно не лучший день для основного вратаря Жироны Пауло Гассаниги. Мало того, что он был виноват в первом пропущенном мяче, так еще и "привез" пенальти + удаление на 43-й минуте. Именно тогда на поле появился украинец Владислав Крапивцов.

Ассист Цыганкова и сейвы Крапивцова не спасли Жирону – Райо Вальекано уничтожил каталонцев в матче-открытии Ла Лиги

Отразить удар Паласона с пенальти Крапивцову не удалось, но в остальном он сыграл очень надежно и совершил несколько памятных сейвов.

Вингер Виктор Цыганков тоже отметился зрелищным ассистом. Украинец, словно на велосипеде, проехал по своему правому флангу, после чего сделал точный пас на Року.

К сожалению для Жироны, этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки в этой встрече.