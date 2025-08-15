Честь открыть сезон 2025/26 выпала каталонскому Монтиливи, где Жирона принимала Райо Вальекано. Поединок стартовал в 19:00 по местному времени, что разозлило сообщество – в Испании в это время еще слишком жарко. Возможно, именно этим объяснялась катастрофа, которой хозяева потерпели в первом тайме.

Виктор Цыганков попал в основной состав. Владислав Крапивцов остался на банке. Мичел продолжает доверять Гассанизи – впрочем, после сегодняшней встречи его мнение может измениться.

Жирона ужасно стартовала. С таким футболом команда вылетит в Сегунду

Каталонцы часто проваливались в предыдущем чемпионате, однако настолько плохих таймов, кажется, не было. В первом тайме с Райо произошел безумный провал. До перерыва Жирона нанесла всего два удара по воротам – оба с дистанции, один заблокирован. Также вспоминается точный кросс под замыкание Лопесу, но центрбек пробивал из офсайда.

В штрафной площадке мадридцев провели всего два прикосновения к мячу, однако эта проблема оказалась наименьшей. Больший провал произошел в единоборствах на земле – подопечные Мичела из 42 дуэлей коллектив выиграли только 16. Впрочем, даже это можно было бы пережить, если бы не клоунада в задней линии. Смотреть на игру Жирону в обороне без музыки из шоу Бенни Хилла невозможно.

На 18-й минуте Давид Лопес попал под прессинг и отдал пас назад, на голкипера. Гассанига же умудрился не попасть по мячу, за что был наказан Де Фрутосом. 0:1!

Еще через две минуты Де Фрутос зацепился за вынос своего голкипера. В центре поля он выиграл борьбу с Кречи, после чего совершил рывок метров на 50 до штрафной. Ладо так и не догнал Хорхе, позволив прострелить на линию вратарской – оттуда забил Альваро Гарсия. 0:2!

На 43-й же минуте Гассанига получил пас и простой ситуации попытался качнуть Де Фрутоса на дриблинге. Не получилось. Хорхе мяч отобрал, а Пауло ударил последнего по ногам – причем в собственной штрафной. Таким образом, аргентинский вратарь получил красную карточку и привез пенальти.

Украинцы тянули Жирону, как могли. Цыганков эффектно возродил интригу, Крапивцов уберег от еще большего позора

Вместо Гассаниги в ворота встал харьковчанин Крапивцов. К сожалению, потянуть 11-метровый не удалось, однако Владислав угадал направление удара Паласона. 0:3.

Райо Вальекано на кураже должен был забивать и четвертый гол, однако помешал наш голкипер. На 3-й компенсированной наш голкипер выиграл дуэль у Сисса при выходе один на один, а еще через минуту произошло не менее крутое спасение. Де Фрутос продавил Блинда на правом краю штрафной и выполнил прострел, а мяч рикошетом от ноги Крейчи ушел в ближний угол. Несмотря на короткое расстояние, Крапивцов остановил сферу.

Цыганков же создал единственные моменты Жироны в первом тайме. В частности, на 15-й минуте Виктор прошел двух оппонентов на дриблинге, а третий сбил его перед штрафной площадкой. Арбитр назначил стандарт, а подачу выполнил наш земляк – именно ее Лопес замыкал из офсайда.

На 23-й же Цыганков принял сложную диагональ и сбросил мяч Эррери, а сам побежал открываться в свободную зону в штрафной. Янхель проигнорировал вариант для проникающего паса, пробив самостоятельно – мяч прошел рядом с дальней штангой.

До перерыва вспоминается и точный кросс на Крейчи, однако Ладо не смог нормально пробить. Только чиркнул головой на линию штрафной. К этому следует добавить традиционную непрерывность и высокую интенсивность игры – просто на фоне ужасного футбола партнеров они оставались незаметными. Их не было как конвертировать в остроту.

Во втором тайме футбол Жироны не стал лучше. До 79-й минуты подопечные Мичела имели всего один удар по воротам – но именно он сократил отставание в счете. Гол на 57-й минуте создал Цыганков, который принял передачу на ход правым флангом. Витя убежал от одного оппонента, легко обыграл второго, влетел в штрафную и покатил на левый край – там Рока замкнул без сопротивления. 1:3!

В следующие 35 минут экс-динамовец оставался очень заметной фигурой. Значительная доля комбинаций на чужой трети прошла при его участии. Виктор сбрасывал Лемару, когда тот прошел к линии полукруга и пробил в защитника. Он же пробивал с разворота после неуклюжего паса в центр штрафной.

А вот у Крапивцова работы после перерыва не было. Райо Вальекано провел несколько атак и нанес 7 ударов, но только один ушел в створ (его на линии ворот заблокировал Крейчи). Из интересного можно отметить выходы Владислава за пределы штрафной при игре на мяче – наш вратарь формировал ситуативные тройки. Главное, что в его действиях чувствовалось спокойствие, которого так не хватает авантюрному Гассанизе.

Жирона так и не отыгралась

Подопечные Мичела прибавили в агрессии после перерыва, что и неудивительно. Тем более, что Райо Вальекано позволял играть – мадридцы сели в низкий блок и ждали контратаки. Тем не менее, каталонцы не создали слишком больших проблем для гостей. Было только несколько пожарных ситуаций с заблокированными выстрелами, а единственный момент произошел после навеса с углового. Крейчи замкнул, но мяч прошел над перекладиной.

В конце встречи Жирона еще и пропустила четвертый гол. Сиссе мог взять реванш, вырвавшись один на один с Крапивцовым и пробив ему между ног, но лайнсмен заметил офсайд. Кстати, это был не первый пропущенный Владиславом гол – перед перерывом ему уже забивали вследствие замыкания кросса на ближнюю, однако украинец был первым на мяче. Далее произошло нападение на вратаря и отскок в ворота, поэтому счет не изменился.

Финальный свисток зафиксировал победу Райо Вальекано. Жирона провалила старт нового чемпионата.