Асприлья уговорил киллера не убивать Чилаверта – откровенное признание легендарного колумбийского форварда

Легендарный колумбийский экс-футболист Фаустино Асприлья вспомнил, как ему удалось помешать убийству экс-голкипера национальной команды Парагвая Хосе Луиса Чилаверта после их столкновения в матче отборочного турнира чемпионата мира 1998 года.

"Сразу после окончания матча кто-то позвонил мне и сказал: "Меня зовут Хулио Фиерро, я жду вас в своем отеле". Во время встречи человек сказал мне: "Нам нужно, чтобы вы дали разрешение на расправу с этим толстяком Чилавертом". Я ответил: "Вы что, с ума сошли? Что случилось на поле, должно остаться на поле. За его пределами все заканчивается" ", - цитирует Асприлью BBC.

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Напомним, в матче Колумбия – Парагвай (1:2) после очередного столкновения Асприльи и Чилаверта судья показал обоим игрокам по красной карточке и удалил их с поля. К слову, Фиерро был известен как человек из окружения известного наркобарона Пабло Эскобара.

Аспирилья известный своими выступлениями за Парму и Ньюкасл – с итальянским клубом Фаустино завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА 1993 года, Суперкубок УЕФА 1993 г. и два Кубка УЕФА 1995 и 1999 годов соответственно. В составе сборной Колумбии Асприлья сыграл 57 матчей и забил 20 голов.

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