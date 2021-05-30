После победы над Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов (1:0) почти все игроки Челси сделали тысячи фотографий с главным трофеем турнира, но защитник "синих" Сесар Аспиликуэта выделился среди своих партнеров.

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Испанец сфотографировался с кубком утром, попивая кофе на террасе португальского отеля, откуда открывается захватывающий вид на Порту.

Напомним, Челси второй раз в своей истории победил в Лиге чемпионов, для Сити это был первый финал самого престижного клубного турнира.

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