Аспиликуэта выпил кофе в компании трофея Лиги чемпионов на фоне пейзажей Порту – захватывающее фото
Капитан Челси Сесар Аспиликуэта не расстается с самым желанным кубком европейских клубов.
После победы над Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов (1:0) почти все игроки Челси сделали тысячи фотографий с главным трофеем турнира, но защитник "синих" Сесар Аспиликуэта выделился среди своих партнеров.
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Испанец сфотографировался с кубком утром, попивая кофе на террасе португальского отеля, откуда открывается захватывающий вид на Порту.
Напомним, Челси второй раз в своей истории победил в Лиге чемпионов, для Сити это был первый финал самого престижного клубного турнира.
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